Cotto e Mangiato ricetta 30 dicembre 2020: polpettine al forno

Oggi polpettine al forno con patate e cardoncelli. Tessa propone questa sua ricetta a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:

2 patate

400 grammi di cardoncelli

400 grammi di carne macinata

Olio

Aglio

Rosmarino

Uovo

Pangrattato

Procedimento

In una padella mettere ad appassire le patate tagliate molto sottilmente con la buccia e i cardoncelli tagliati a strisce. Mentre cuoce fare il composto delle polpettine con aglio tritato rosmarino carne uovo e un pizzico di pangrattato. Fare le palline e passarle nel pangrattato, poi cuocere in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Poi adagiarle in un tegamino sopra il contorno.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui