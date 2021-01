Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 gennaio: previsioni della settimana

Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che sta per cominciare.

Ariete

Venere ti vuole bene, ma diciamo che in generale è meglio non avere alcun pianeta contro. Ciò permette di avere un approccio più comprensivo e disponibile in amore. Circa il lavoro, le nuove collaborazioni saranno impegnative ma fruttuose.

Toro

Ti stai per impegnare molto nei rapporti con gli altri, ma devi comunque fare chiarezza in ciò che pensi. Anche se si è soli, è possibile ricominciare: le migliori prospettive nascono se ci si libera dal passato.

Gemelli

Sei stato in riflessione sino ad ora, per cui comincia ora il momento perfetto per reagire e capire come impostare il futuro. Dovunque tu indirizzi le tue scelte, agisci sempre con energia considerando che finalmente Giove e Saturno sono favorevoli.

Cancro

Se pensi di aver trovato partner ideale non devi fare altro che progettare il tuo futuro. Invece per chi si è liberato di un peso ora può iniziare a guardare in avanti con fiducia e positività. Favoriti poi tutti coloro che hanno un’attività in proprio.

Leone

Venere è in aspetto buono soldi e lavoro ti distolgono dalle questioni d’amore. Nelle coppie in cui c’è stato un problema si è giunti alla resa dei conti. Per i nati sotto questo segno sta inoltre arrivando un cambiamento della propria vita lavorativa e proprio ora si potrebbero capire le occasioni migliori da sfruttare.

Vergine

I sentimenti sono lenti in certe circostanze. Il che porta a mettere le distanze da una persona che non si riesce più a comprendere.

Se hai avuto un momento di passione non ci si deve necessariamente ricredere ma capire fino a che punto si è ricambiati.

Bilancia

Se nel passato si sono vissute crisi e ripensamenti, ora si deve dimenticare. In famiglia ci sarà da discutere ma questa non è una novità, perché già da ottobre ci sono alti e bassi. La buona notizia è che Giove è tornato favorevole, dunque le vicende di tipo legale potranno essere affrontate meglio.

Scorpione

Hai bisogno di vivere ogni giorno momenti gratificanti, ma quello che potrebbe creare un problema è una possibile relazione con segnj come Acquario, Gemelli o Ariete.

Circa il lavoro, evitando atteggiamenti sbagliati, si possono raggiungere tutti i propri desideri anche se comunque l’inizio del nuovo anno va preso senza troppe aspettative.

Sagittario

Il pianeta dell’amore sta per farti visita, quindi non perdere occasione di dare spazio ai sentimenti . Per chi ha gia un partner invece, si devono fare scelte che concernono il futuro: gennaio e febbraio saranno mesi di buoni progetti.

Capricorno

Qualcuno che vive in coppia da anni ha deciso di fare dei passi di un certo peso. Per i single invece, sta per entrare Venere nel segno, il che permetterà di mettere in gioco i propri sentimenti considerando anche che febbraio sarà un mese importante.

Acquario

Sarai in preda alla rivoluzione grazie alla prwsenza nel segno di Giove e Saturno. Ti consigliamo di goderti l’amore senza privazioni e non temere di impergolarti in un rapporto strano, trasgressivo e con una persona molto diversa da sé.

Pesci

Per tutti i pesci sta nascendo un periodo di confusione in cui si corre il pericolo di rivivere le stesse emozioni begative di dicembre, Non si esclude che prossimamente tu possa dare un aut aut ad una persona.

