Anticipazioni Un posto al sole dal 4 all’8 gennaio 2021: Marina decide di lasciare Napoli

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 4 all’8 gennaio 2021.

Nella puntata di lunedì 4 gennaio 2021, Marina è preoccupata per le sorti di Fabrizio, ricoverato in ospedale. Filippo e Serena realizzano che ancora una volta Roberto si sia spinto oltre ogni limite per ottenere quel che voleva e temono di restare coinvolti nella guerra tra lui e Marina. Bianca riceve in regalo un boomerang e non curandosi però delle raccomandazioni dei genitori, decide di giocarci con Jimmy.

Nella puntata di martedì 5 gennaio 2021, Marina decide di dare una svolta alla sua vita, questa volta per sempre. Raffaele e Diego avranno una piccola discussione che evidenzia le loro diverse prospettive di vita. Bianca e Jimmy riceveranno una grande lezione di vita, imparando che dire bugie può portare a conseguenze inaspettate.

Nella puntata di mercoledì 6 gennaio 2021, Marina decide di lasciare Napoli per prendersi cura di Fabrizio, ma un incontro inaspettato scatena in lei un sentimento di vendetta. Nonostante Raffaele non sia d’accordo, Diego decide di portare avanti il suo progetto imprenditoriale, ma reperire le risorse economiche necessarie risulterà difficile. Mentre Vittorio vive un momento di crisi, Alex riceve una importante ed inaspettata proposta lavorativa.

Nella puntata di giovedì 7 gennaio 2021, Leonardo, ancora una volta, chiede aiuto a Filippo e Serena. Marina sta per partire insieme a Fabrizio. Alex riceve una proposta lavorativa che la costringerebbe a lasciare Napoli. La ragazza decide di parlarne con Vittorio, ma quest’ultimo è troppo preso da se stesso per ascoltarla. Ci penserà Patrizio a intervenire.

Maria Rita Gagliardi

