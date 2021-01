Anticipazioni Una vita, dal 4 al 10 gennaio 2021: Marcia in condizioni disperate

Le anticipazioni di “Una vita” dal 4 al 10 gennaio 2021.

Nella puntata di lunedì 4 gennaio 2021, Dopo che Andrade scopre la vera identità di Felipe, Mauro irrompe in casa del trafficante insieme ai suoi uomini per arrestare il malvivente. In questo modo, salva l’amico.

Nella puntata di martedì 5 gennaio 2021, Alfonso Carchano, il noto produttore cinematografico giunto nel quartiere di Acacias, sembra molto interessato a scattare qualche foto a Cinta e Camino.

Nella puntata di giovedì 7 gennaio 2021, Mentre nel quartiere inizia a diffondersi la notizia della riuscita operazione di cattura di Andrade e i suoi uomini, Marcia versa in condizioni critiche: la donna, infatti, è rimasta gravemente ferita durante lo scontro tra la polizia e la banda di Andrade.

Nella puntata di venerdì 8 gennaio 2021, Susana vince il concorso di moda grazie ai suoi modelli, ma la sarta non sembra affatto felice del risultato raggiunto.

Nella puntata di domenica 10 gennaio 2021, Susana a confessa a Liberto e Rosina che il disegno presentato al concorso è, in realtà, di suo figlio Leandro. Per tale motivo, la sarta decide di rinunciare al premio. . Rosina propone a Liberto di organizzare un incontro tra don Armando e Susana. Liberto porta la zia al Nuovo Secolo, dove Armando intrattiene i vicini con i suoi racconti.

Maria Rita Gagliardi

