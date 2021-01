Vite al Limite, il caso di Dominic Hernandez, da protagonista del programma a senzatetto

Vite al Limite propone la storia di Dominic Hernandez questa sera, alle ore 21.20, su Real Time. Com’è andata a finire?

Dominic Hernandez ha partecipato al programma perché pesava 304 chili. A questo, si aggiunge il fatto che l’uomo, di 37 anni, abitava con il fratello in un furgone, perché entrambi erano senzatetto.

La storia di Dominic durante e dopo il programma

Dominic Hernandez ha iniziato la sua partecipazione a Vite al Limite perché non poteva permettersi le cure mediche, né un tetto sulla testa.

Il ragazzo è stato seguito dal dott. Nowzardan, ma non è riuscito negli obiettivi che si erano prefissati. Quindi, il ragazzo è stato mandato via dal programma.

In seguito, è ritornato in strada, perché purtroppo per lui non ci sarebbe una reale possibilità di lavoro. Di recente, c’è stata una campagna di crowdfunding per dargli una mano.

La campagna ha avuto successo, ma purtroppo le sue condizioni sono ancora quelle di quando ha partecipato al programma.

