Antonella Clerici si sposa? Arriva un “no” che fa grande rumore

Tra i volti tv più amati, Antonella Clerici è sempre al centro dell’attenzione dei gossip in terra tricolore.

Molto interesse ha suscitato, in passato, il suo stato sentimentale.

Adesso, ormai da tempo (dal 2016, per la precisione), la Clerici sta con l’imprenditore petrolifero Vittorio Garrone e per parecchio tempo s’è parlato dell’ipotesi di un matrimonio tra i due.

Anche noi, abbiamo scritto in passato della bio di Garrone parlandone nei termini di futuro sposo della Clerici, anche perché si era arrivato ad ipotizzare una data per il matrimonio tra i due: l’inizio 2023 (e quindi, si sarebbe trattato di un matrimonio davvero imminente).

Ma come stanno davvero le cose?

La Clerici è davvero pronta a convolare a nozze con il suo Vittorio (per lei sarebbe il terzo matrimonio dopo quelli con Pino Morra e Sergio Cossa)?

Ebbene, in una intervista rilasciata a NuovoTv, l’amatissima conduttrice padrona di casa di È sempre mezzogiorno è stat molto chiara, allontanando il fatidico sì:

“Non mi sposerò mai, il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così“.

Per essere felici, insommma, non sono necessari i fiori d’arancio, anzi.

D’altra parte, in un’intervista ad Oggi dello scorso ottobre la Clerici aveva dichiarato: “Il bello del nostro rapporto è che nessuno dei due ha interessi materiali a stare con l’altro. Anche per questo, c’è un equilibrio che è meglio non toccare”. Alché il compagno aveva replicato, più possibilista: “Comunque, mai dire mai. Per me, il matrimonio è un atto d’amore. Anto non ama le sorprese, ma io gliele faccio lo stesso“.