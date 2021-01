Il Salone delle Meraviglie riparte su Real Time: anticipazioni di stasera e quanti sono

Il Salone delle Meraviglie ritorna questa sera, 5 gennaio 2021, in seconda serata su Real Time, alle ore 22.40. A seguire, ci sarà una seconda puntata della nuova stagione.

Il Salone delle Meraviglie: anticipazioni e curiosità

Federico Fashion Style è pronto per la nuova stagione de Il Salone delle Meraviglie. Oltre a Valeria Marini, che continuerà a essere una presenza fissa nel programma, ci saranno molti più Vip rispetto alle scorse due edizioni.

Federico ha dichiarato in una recente intervista che la sua Vip preferita è Barbara D’Urso, per il suo carisma e per il fatto che lavora tanto senza mai stancarsi.

Poi, l’hair stylist ha promesso grandi novità, mettendo a tacere le polemiche sui prezzi di listino. Il professionista ha ricordato che c’è un’app su iTunes con tutti i suoi prezzi e che si lavora dopo aver firmato il preventivo.

Federico ha poi dichiarato che non ci sarà collaborazione con Antonella Mosetti, con la quale ha tagliato completamente i ponti. A breve, oltre a continuare il successo con nuovi Vip e nuove rivelazioni ne Il Salone delle Meraviglie, sarà protagonista di un altro programma, sempre su Real Time.

Si chiamerà Beauty Bus e avrà il compito di rifare il look per scoprire il lato migliore delle donne.

Il Salone delle Meraviglie: quanti sono?

I saloni che si riferiscono al programma sono 3. Le sedi sono: ad Anzio, a Roma e a Milano.

