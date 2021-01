Cortesie per gli ospiti, casting aperti: come partecipare e cosa fare per mostrare la tua casa in TV

Cortesie per gli ospiti sta per ripartire. Per la nuova edizione del programma di Real Time, Magnolia ha aperto i nuovi casting. Come partecipare e come funzionano le selezioni?

Cortesie per gli ospiti: inviare la candidatura

Per candidarti al programma di Real Time Cortesie per gli ospiti, c’è una pagina dedicata con un questionario da compilare sul sito ufficiale di Magnolia, che è la casa di produzione del programma televisivo.

Il questionario chiederà:

la maggiore età;

i dati di contatto;

di raccontare un po’ di te.

Serviranno anche due foto: quella del salotto di casa e una foto della persona che partecipa. In seguito, sarai ricontattato dal programma e gli incaricati faranno un’ispezione di casa tua per vedere se si adatta alle telecamere.

Infine, se la candidatura sarà accettata, riceverai una mail con tutti i dettagli da seguire per preparare tutto per i tuoi ospiti del programma!

