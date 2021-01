Pussycat Dolls, momento “hot” per Nicole Scherzinger, in vacanza al mare con la sorella il bikini si restringe

Esperienza imbarazzante per Nicole Scherzinger delle Pussycat Dolls. La donna, ora 42enne, era in spiaggia con la sua sorella e sosia, quando il bikini non ha retto il suo lato B.

Il bikini leopardato non è riuscito a contenere le forme della donna, che ha postato la foto su Instagram senza accorgersene. In seguito, lo scatto incriminato è stato subito cancellato.

Per nascondere il tutto, la donna ha indossato un pareo e dei vistosi occhiali da sole nelle foto successive con la sorella.

Non sono mancati i commenti da parte dei fan, che hanno commentato sulla bellezza di entrambe e “Pretty Ladies”.

Di recente, l’ex Pussycat Dolls ha confessato di avere da circa un anno una relazione con Thom Evans. I due si sono conosciuti a X-Factor Celebrity e da allora non si sono più lasciati.

