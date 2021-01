Maria Teresa Ruta, parla il compagno: “Mai abbandonato i figli per me, Guenda mi ha chiesto scusa”

Roberto Zappulla ha precisato che Maria Teresa Ruta non ha mai abbandonato i figli per lui, dopo il reality Guenda si è scusata

Si torna a parlare del rapporto tra Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, le due erano entrate insieme al Grande Fratello Vip, la Ruta è ancora nella casa più spiata d’Italia, la figlia è stata eliminata già da settimane.

Il loro rapporto non è sempre stato sereno. Guenda nella casa aveva rivelato di essere stata male quando la madre è andata a vivere con il compagno Roberto Zappulla. L’ex gieffina si è sentita abbandonata.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv il compagno di Maria Teresa Ruta ci ha tenuto a fare chiarezza dicendo che lei non ha mai abbandonato i suoi figli. Queste le sue parole: “È vero che io e Maria Teresa abbiamo subito deciso di andare a vivere sotto lo stesso tetto perché eravamo già grandicelli e volevamo provare ad avere un figlio nostro che, purtroppo, non è mai arrivato. Maria Teresa non ha però mai abbandonato i suoi figli per me.”

Roberto Zappulla ha poi continuato dicendo: “Io e lei facevamo avanti e indietro tra Milano, dove abitavamo con i ragazzi, e Luino, dove possediamo una seconda casa. Quando noi non c’eravamo i ragazzi stavano con una tata, mai da soli”.

In merito alle dichiarazioni di Guenda Goria il compagno della Ruta ha detto: “Guenda ha detto in tv quello che ha provato in quel periodo. Probabilmente lei si è sentita davvero abbandonata dalla madre, ha sofferto. E mi dispiace. Se è stato così io e sua madre non ce ne siamo resi conto. Anche perché Guenda, a 19 anni, è andata a convivere con il suo fidanzato di allora, quindi da quel momento abbiamo iniziato a vederci un po’ meno”.

Roberto Zappulla ha fatto poi sapere che la figlia di Maria Teresa Ruta lo ha chiamato quando è uscita dal Grande Fratello Vip. Il compagno della gieffina ha concluso dicendo: “Mi ha chiesto scusa per quello che aveva detto. Ma le ho risposto di stare tranquilla, avevo capito perfettamente il suo sfogo”.

Sara Fonte

