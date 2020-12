Nilufar Addati: “Ho perso i pantaloni”. Lo scatto hot su Instagram conquista i 37mila cuoricini

Nilufar Addati sorprende ancora una volta i suoi utenti di Instagram. Infatti, l’account ha 1 milione e 200 mila followers e questo le ha permesso di passare dal mondo dei reality a quello degli influencer del web.

Nell’ultimo scatto, la 22enne napoletana di origini iraniane si è presentata ai followers con uno scatto malizioso. “Ho perso i pantaloni” dice, mostrando delle splendide scarpe con tacco a spillo.

Il post ha ottenuto poco meno di 37mila like al momento in cui scriviamo e circa 130 commenti. Tantissimi i fan che si sono voluti complimentare con l’influencer per il suo fisico.

Nilufar Addati aveva spaventato i fan lo scorso 24 agosto, quando ha avuto il tampone positivo al Coronavirus. La ragazza ha avuto febbre e perdita del gusto e dell’olfatto.

L’influencer, però, si è ripresa benissimo, come confermano queste immagini. Nilufar ha anche aperto una linea di moda a nome Daydreamer Collection.

