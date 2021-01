Chi è Andrea Pucci? Età, carriera e vita privata del noto comico

Ecco chi è Andrea Pucci, il nuovo conduttore de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Andrea Pucci, pseudonimo di Andrea Baccan, è un comico molto noto nel mondo dello spettacolo e della televisione.

È nato il 23 agosto 1965 a Milano, da ragazzo ha lavorato nella tabaccheria di famiglia, poi ha fatto il gioielliere ma la sua più grande passione è sempre stata quella di far divertire e ridere la gente.

A notarlo per caso in passato fu Tiberio Timperi, dopo essersi accorto del suo grande talento infatti lo propose al cast de La sai l’ultima?. Il comico non è noto solo in televisione, in passato è approdato anche in teatro e nelle librerie. Ancora oggi continua a conquistare molto successo come attore teatrale. Nel 2010 ha scritto il suo primo libro, Ho sposato l’esorcista, sei anni dopo ha invece scritto C’è solo da ridere (per non piangere). Vita: istruzioni per l’uso.

Il maggiore successo Pucci lo ha ottenuto quando è approdato su Mediaset, a Colorado. I suoi simpatici e comici sketch hanno sempre fatto divertire tutti. Nel 2017 ha condotto Big Show insieme alla comica Katia Follesa. Lo abbiamo poi visto nei panni di ospite in varie trasmissioni come Maurizio Costanzio Show, Tiki Taka e Amici Celebrities.

A breve per Andrea Pucci inizierà una nuova avventura televisiva, condurrà infatti la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, al suo fianco ci sarà l’esuberante Francesca Cipriani.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molti, il noto comico è sempre stato molto riservato. Ha una figlia di nome Rachele nata da una passata storia d’amore, dopo la rottura sembra che i rapporto con l’ex siano ottimi. Ad oggi Andrea Pucci è legato sentimentalmente all’imprenditrice e consulente di stile e d’immagine Priscilla Prado.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui