Chi sono i componenti della famiglia di Duncanville, la nuova serie animata

A partire da lunedì 11 gennaio, su Italia Uno, alle ore 14, andrà in onda in prima assoluta Duncanville, la serie animata ideata da Mike Scully, Julie Thacker Scully e Amy Poehler.

Ma di cosa parla questa nuova serie che vedremo sulla rete Mediaset dalla prossima settimana? Tutto gira intorno alle vicende di Duncan Harris, 15 anni, e della sua famiglia. Ma chi sono i membri della famiglia di Duncan?

Prima di tutto sua madre, che svolge la professione di addetta ai parcheggi ma che ha il pallino dell’investigazione (sogna di essere una detective). Poi c’è il suo papà, un idraulico ossessionato dal rock, impegnato a dimostrare a Duncan e agli altri membri della famiglia quanto si sforzi per essere un padre migliore.

In più, Duncan ha due sorelle, Kimberly e Jing. La prima, una 12enne goffa e piena di angosce, fa di tutto per aumentare la sua popolarità a scuola, ma ogni suo tentativo è un fiasco. Viene spesso bullizzata e di conseguenza si comporta in maniera altrettanto prepotente con il povero Duncan.

La seconda è una bambina di 5 anni, adottata dalla famiglia di Duncan: sarà proprio lei a dare al 15enne i migliori consigli su come affrontare ciò che gli accade nella vita.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui