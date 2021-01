Stella Tennant si è tolta la vita. L’ex top model ritrovata morta in casa

La morte di Stella Tennant, confermata lo scorso 22 dicembre, aveva suscitato grande commozione in tutti coloro che l’avevano apprezzata come modella.

Negli anni ’90, infatti, Stella era una delle top model di maggiore successo. La Tennant, 50 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Duns, in Scozia.

Dopo due settimane di silenzio sulle cause del decesso, nelle scorse ore è stato confermato che Stella Tennant si è tolta la vita, dopo aver combattuto a lungo con problemi di salute mentale.

Come hanno spiegato i parenti della top model, Stella era “malata da tempo” e non si sentiva più in grado “di andare avanti”.

“Stella non stava bene da parecchio tempo – ha detto al Daily Telegraph un portavoce della famiglia – Quindi, è per noi motivo di grande dolore e disperazione sapere che si sia sentita incapace di andare avanti, nonostante l’amore di coloro che le erano più vicini”.

La famiglia auspica che la morte di Stella possa servire anche per accendere i riflettori e aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale, troppo spesso confusi o sottodimensionati.

Stella Tennant aveva quattro figli, Marcel, Cecily, Jasmine e Iris, che hanno un’età compresa tra i 15 e i 22 anni. La top model era stata sposata con David Lasnet.

