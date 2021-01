Andrea Zenga parla del padre: ecco perché non vuole incontrarlo al Gf Vip

Andrea Zenga al Grande Fratello Vip ha parlato del suo rapporto assente con il padre, ha spiegato perché non vuole incontrarlo nella casa

Andrea Zenga è tornato a parlare del suo rapporto con il padre Walter Zenga ieri al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Da anni i due non si frequentano, non hanno alcun rapporto, ne ha parlato Signorini nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì sera. Durante una chiacchierata con Mario, Zelletta e Pierpaolo il gieffino ha detto che accetterebbe di incontrare il padre, non vuole però che ciò accada al Grande Fratello Vip.

Parlando del padre ai suoi compagni di avventura Andrea Zenga ha raccontato: “Mi disse vieni a Dubai. Ma perché non è venuto dove siamo cresciuti a vedere dove viviamo, i nostri amici, la nostra realtà. Non gli faccio delle colpe, però secondo me doveva comportarsi in modo diverso. Così è da 14 anni capite? Comunque non rinnego nessuno, l’ho detto.”

Il gieffino ha continuato dicendo: “Per me la porta è aperta. Posto che prima di venire da me deve passare da mio fratello, però noi siamo qui. Perché non lo vorrei al GF? Perché mi spiacerebbe per mio fratello che lo cerca da una vita ed ha sofferto, lui ha più diritto di me, ha più motivi. Però entrambi lo aspettiamo se lui vuole. Ragazzi per ora non c’è stata la volontà di un padre di rivedere i suoi figli.“

Zenga ha poi aggiunto: “Non voglio colpevolizzare nessuno, siamo cresciuti con mamma alla fine e non soli, quindi non gli faccio delle colpe. Se però fa dei passi in avanti li accetterei volentieri. Anche se credo che a questa età è impossibile creare un rapporto familiare stabile. Io non ho idea di cosa vuol dire avere un padre, spero che mi capiate ragazzi.“

Andrea Zenga ha ribadito che non vorrebbe incontrare il padre al Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Se viene adesso mi arrabbio davvero, sul serio, che ca**o. Ora è lui che deve rispettare i miei spazi. Prima vada da mio fratello. Un conto se io parlassi male di lui e se mio padre venisse a difendersi, però io non dico cattiverie su di lui.”

E ancora: “La produzione starà già cercando di chiamarlo magari, dopo la settimana scorsa. Però non verrà mai, sono quasi sicuro. Lui per tornare nella mia vita dovrebbe dirmi ‘vengo da te a prendermi un caffè’. Per me è importante che dica che viene lui da me e non il contrario.”

Andrea Zenga ha poi concluso dicendo: “Negli anni soprattutto mio fratello ha ricevuto tante porte in faccia e adesso capite un po’ la mia rabbia che però forse è più freddezza”.

Sara Fonte

