Amici 20, Arianna piange per l’uscita di Kika: “Mi sento in colpa”

Kika è l’eliminata della puntata del 9 gennaio di Amici 20 e Arianna esprime il suo dispiacere

Nella puntata di sabato 9 gennaio di Amici 20, Arisa ha dato l’opportunità a Rudy di decidere quale alunno mandare in sfida. A quel punto, ha mandato in sfida Kika, Arianna e Raffaele poiché li considera più deboli rispetto ad altri. Dopodiché, Arisa ha espresso il suo disappunto dichiarando: “Meno male che mi stima figuriamoci se non mi stimasse. Lo ha fatto per andare contro i prof. Dopo questo piccolo battibecco, è arrivata una nuova aspirante concorrente Ibla, che ha sfidato i tre concorrenti a rischio eliminazione. La ragazza si è aggiudicata il banco di Amici, Raffaele si è salvato, e Kika e Arianna si sono sfidate per rimanere nella scuola.

La prima ad esibirsi è stata Arianna con “L’America”, poi Kika con “Back to black”. Ad essere eliminata è stata Kika, poiché ha perso la sfida. Dopo le parole di Maria De Filippi per la ragazza, è intervenuta Arianna in lacrime: “Mi sento in colpa e mi dispiace, perché si è comportata meglio di me qua dentro”. La conduttrice ha poi replicato alla ragazza che non deve assolutamente sentirsi in colpa, poiché è normale che avvengano delle eliminazioni in un talent.

Il pubblico telespettatore però non ha creduto affatto alle parole di Arianna: “Arianna che finge di essere dispiaciuta per Kika”, ha commentato un utente su Twitter.

Arianna che finge di essere dispiaciuta per Kika ?#amici20 — ?iris (@_buonviaggio) January 9, 2021

“Ma chi ci crede che ad Arianna sia veramente dispiaciuta per l’uscita di Kika” ha twittato un altro, seguendo la puntata.

ma chi ci crede che ad Arianna sia veramente dispiaciuta per l’uscita di Kika #amici20 — lu? (@shine_ofgrey) January 9, 2021

Insomma, sarà stato davvero così?

