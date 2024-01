Walter Zagaria cosa fa nella vita? È sposato? Ha figli? Cosa sappiamo del figlio di Lino Banfi

Per chi non lo sapesse Walter Zagaria, noto nel mondo dello spettacolo, non è altro che il figlio dell’amato attore Lino Banfi – il cui nome all’anagrafe è Pasquale Zagaria. Walter ha costruito, un po’ sulla falsariga del padre, una carriera nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme della famiglia. Nato il 23 gennaio 1968, Zagaria è noto per la sua riservatezza e il suo impegno nel campo cinematografico e televisivo. Non ci resta che indagare un po’ sulla sua vita privata in particolare modo.

Carriera professionale di Walter Zagaria

Quale secondogenito di Lino Banfi e di sua moglie Lucia (la prima figlia della coppia è l’attrice Rosanna Banfi, classe ’63), Walter Zagaria ha deciso di affrontare il mondo dello spettacolo con dedizione. La sua carriera include ruoli dietro le quinte come assistente alla regia e produttore esecutivo.

Questo però non gli ha impedito di provare a sperimentare ruoli davanti alla macchina da presa, apparendo in pellicole degne di note come ad esempio “Acqua di marzo” e contribuendo alla realizzazione del documentario “I sogni nel mirino”, un tributo alla carriera di Sergio Leone.

La vita privata di Zagaria

Nel contesto della sua vita privata, Walter Zagaria è un individuo riservato. Ha preferito mantenere una bassa esposizione mediatica, preservando la sua privacy. Ad ogni modo sappiamo che non ha una moglie né tantomeno figli.

La sua stretta connessione familiare emerge nelle rare occasioni in cui appare pubblicamente, spesso in compagnia del padre Lino Banfi e della sorella Rosanna. La malattia di sua madre Lucia, che ha a lungo lottato contro l’Alzheimer, è stata una fase dolorosa della sua vita, culminata nella triste scomparsa della madre nel febbraio del 2023.

A conclusione di quanto indagato su Zagaria, possiamo dire che mantiene alta la reputazione della sua iconica famiglia nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ha costruito la sua strada con rispetto e dedizione.

Nonostante la sua riservatezza non ha impedito alla sua presenza di emergere nei momenti significativi, rendendolo un membro prezioso del panorama cinematografico e televisivo, oltre che un legame forte nella sua famiglia.