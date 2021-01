GF Vip, Dayane Mello: il suo cuore batte per una donna? L’indiscrezione

Dayane Mello fuori dal Grande Fratello Vip è innamorata di una donna? Parpiglia sgancia una bomba a Casa Chi

Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che la Mello fosse bisessuale e che fosse impegnata sentimentalmente con una donna fuori dal Grande Fratello Vip. Nella casa più volte ha menzionato una sua amica speciale che è lesbica, questa nei giorni scorsi si è palesata, si tratta di Azzurra Ioppolo. La ragazza ha infatti detto di essere lei l’amica speciale che la gieffina ha più volte nominato nella casa.

A Casa Chi ieri Gabriele Parpiglia ha sganciato una bomba su Dayane Mello che riguarda la sua vita sentimentale. Stando a ciò che il giornalista ha rivelato la gieffina sarebbe innamorata proprio dell’amica Azzurra.

Tra le varie cose il giornalista ha detto: “Dayane Mello ufficialmente come ultimo fidanzato ha avuto Carlo Maria Beretta, l’attuale compagno di Giulia De Lellis. Quando stavano insieme la migliore amica di lui era Allegra. Poi Dayane Mello e Carlo si sono lasciati, ma non rompe il rapporto con Allegra.”

Parpiglia ha poi continuato dicendo: “Vi dico che il cuore di Dayane Mello fuori dalla casa del GF Vip non apparterrebbe a un uomo, ma batterebbe per una ragazza, questa donna si chiama Allegra.

Il noto giornalista pensa che a breve ne sapremo di più, ha infatti concluso dicendo: “Sono sicuro che nei prossimi giorni ne sapremo di più. L’amicizia tra Allegra e Carlo è fortissima, hanno due tatuaggi identici. Se mi chiedete come reagirà Rosalinda, vi dico che le Rosmello esistono come coppia, ma che sono vere come lo erano Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci”.

Sara Fonte

