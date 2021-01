C’è posta per te, la storia di Rossella “abbandonata” dal padre: “Cresciuta in famiglie affidatarie”

Antonio cerca la figlia Rossella che aveva “abbandonato” 14 anni fa

C’è posta per te 2021 ha aperto ufficialmente i battenti e come sempre ci sono tante storie di persone comuni pronte ad emozionare i telespettatori. Tra queste, c’è anche quella di Antonio, padre che ha contattato la redazione per trovare la figlia Rossella, con la quale è sempre stato assente. Nel gennaio 2018 Rossella ha chiesto al padre i soldi per la patente. Lui le ha detto di no senza darle alcuna spiegazione. A quel punto, il rapporto tra i due si è raffreddato, fino a che il padre sparì completamente dalla vita della figlia. Rossella ha un fratellastro di nome Tommaso, anche lui presente nello studio in trasmissione.

Il padre ha riconosciuto di aver fatto un grosso errore, chiedendo alla figlia di perdonarlo. “Ti ho chiamato tante volte, ma non mi hai mai risposto. Mi hai fatta soffrire” ha esordito così la figlia Rossalla tra le lacrime. A quel punto, la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto alla ragazza se era cresciuta insieme alla madre. “No, sono stata cresciuta in diverse famiglie affidatarie“, ha replicato Rossella. “Quando da bambina vedevo i miei compagni con entrambi i genitori mi sentivo diversa e non è stato bello. Mi sono data la colpa tante volte del fatto che se ne fosse andato. Crescendo ho capito che non ho fatto nulla di male” ha raccontato la ragazza tra le lacrime.

La padrona di casa ha notato che il fratellastro Tommaso ha potuto contare sulla presenza del padre. Dopodichè, ha inviato Antonio a mettersi nei panni della figlia. “Voglio capire le sue intenzioni, perché siamo tutti bravi a parole” ha dichiarato Rossella, dando un’altra possibilità a suo padre. A quel punto, Maria ha aperto la busta e padre e figlia si sono abbracciati.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui