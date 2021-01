Antonella Elia, ex gieffino la attacca ancora: “Va subito sospesa e tolta dal programma”

Ex gieffino attacca duramente Antonella Elia dopo il suo confronto con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip

Salvo Veneziano si è scagliato ancora una volta contro Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’ex gieffino non ha affatto gradito il duro confronto tra Samantha De Grenet e la Elia avvenuto nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip. Sul suo profilo Instagram aveva già commentato duramente il modo il cui si è rivolta l’opinionista nei confronti della gieffina.

Intervistato da SuperguidaTv Salvo Veneziano è tornato ad attaccare Antonella Elia. L’ex gieffino pensa che non dovrebbe continuare a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Antonella Elia va subito sospesa e tolta dal programma. Non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna soprattutto considerando che Samantha De Grenet ha superato una brutta malattia.

Veneziano ha poi continuato dicendo: “E’ stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Antonella e tirare le orecchie al conduttore. La violenza va sempre condannata.“

Diverso è il pensiero di Salvo Veneziano su Pupo, pensa infatti che a differenza della Elia lui sia perfetto per il ruolo di opinionista. In merito a ciò ha detto: “Pupo invece è perfetto come opinionista. Dice sempre la verità e parecchie volte mi ha anche difeso. Su alcune squalifiche non era d’accordo. Ricordo che quando fui squalificato, lui e Alfonso litigarono pesantemente dietro le quinte. E anche quando mi difese in puntata, Alfonso lo mise a tacere.“

L’ex gieffino è convinto che molti non dicano ciò che pensano davvero per paura di essere allontanati dal programma. Veneziano ha infatti concluso dicendo: “Figli e figliastri? Tanti non parlano perché hanno paura di non lavorare più. Se Alfonso sbaglia va detto. E’ un essere umano come tutti”.

Sara Fonte

