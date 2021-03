Cotto e Mangiato ricetta 8 marzo 2021: crostini di carciofi

La settimana comincia con un antipasto gustoso. A Cotto e Mangiato Tessa prepara i crostini di carciofi.

La ricetta

Per fare questi crostini ti serve:

Pane

3 carciofi

4 uova

Procedimento

Preparare le uova sode, sgusciarle, liberati dell’albume e ricava il tuorlo intero, mettilo in congelatore qualche minuto. Intanto prepara i carciofi, taglia a cubetti e trifola in padella con olio sale e pepe. Taglia del pane a fette e tostalo in forno con un filo di olio. Quando i carciofi saranno pronti, frullarli, quindi spalmarli sul pane tostato. Grattugiare il tuorlo d’uovo e servire.

