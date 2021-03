La vera storia di Jeannette Walls, autrice di Il castello di vetro, il libro che ispira il film oggi, 8 marzo, in prima visione

Il castello di vetro andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Tre, in prima serata e in prima visione.

La pellicola del 2017 è tratta dal libro della giornalista Jeannette Walls, che ha lo stesso titolo del film e che racconta la storia vera e personale dell’autrice. Qual è questa storia?

Il castello di vetro: qual è la storia vera?

Il castello di vetro racconta la storia vera dell’infanzia della giornalista Jeannette Walls. La donna è nata a Phoenix nel 1960. Per 5 anni il libro che ispira la pellicola del 2017 è stato nella classifica del New York Times.

Il libro è stato in classifica dal 2005 al 2010. La giornalista oggi è una donna in carriera, volto della Msnbc per il gossip. Nel suo passato, però, ha vissuto un’infanzia molto difficile.

Seconda di 4 figli, Jeannette ha dovuto sopperire al ruolo di sua madre, troppo occupata a dipingere che alla famiglia. Il padre, invece, cercava di occuparsi di loro, ma era nel tunnel dell’alcol.

Le cose non vanno meglio quando l’uomo è sobrio. Infatti, racconta ai bambini di progetti fuori dalla realtà per risollevarsi, come quello di regalare loro il castello di vetro che sogna di realizzare. Da qui, il titolo del libro e poi del film.

La donna ha vinto il Christopher Award e il Premio Alex nel 2006. La donna, però, ha scritto anche altri libri, come:

Half Broke Horses: A True-Life Novel (2009);

The Silver Star (2013);

Dish: The Inside Story on the World of Gossip (2000).

Il libro da cui è tratto il film è uscito anche in Italia per Rizzoli nel 2005 e per Piemme nel 2017.

La regia del film è di Destin Daniel Cretton. Il cast è composto da:

Brie Larson: Jeannette Walls;

Naomi Watts: Rose Mary Walls;

Woody Harrelson: Rex Walls;

Sarah Snook: Lori Walls;

Josh Caras: Brian Walls;

Brigette Lundy-Paine: Maureen Walls;

Max Greenfield: David;

Dominic Bogart: Robbie;

Iain Armitage: Brian da bambino;

Ella Anderson: Jeanette da bambina;

Sadie Sink: Lori da bambina.

La pellicola ha una durata di 127 minuti.

