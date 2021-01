Chi è Joseph Capriati, il deejay accoltellato dal padre?

Ecco chi è Joseph Capriati, il famoso deejay è stato accoltellato nei giorni scorsi a Caserta dal padre

Joseph Capriati, vero nome Giuseppe Capriati, è uno dei più noti deejay al mondo. Ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era solo un bambino.

Capriati è nato il 25 luglio del 1987 a Caserta, ha iniziato ad esibirsi in molti locali all’età di 11 anni. Faceva il dj resident in diversi club con lo pseudonimo di Prince J, ha poi deciso di cambiare nome facendosi chiamare Joseph Capriati.

Il maggiore successo il noto e stimato deejay e produttore musicale lo ha ottenuto nel 2007 grazie alle prime note e importanti produzioni come C’est la Vie e Microbiotik. Sin dall’inizio ha collaborato con Markantonio e Rino Cerrone, quest’ultimo è sempre stato il suo mentore.

Tantissimi sono gli EP che Joseph Capriati ha pubblicato, con i quali ha ottenuto non poco successo. Nel 2013 è stato protagonista di un importante e lungo tour negli USA durante il quale ha avuto l’opportunità di esibirsi in molte città come Miami, New York, Washington, San Francisco e Los Angeles.

Nel 2017 il famoso dj il 18 Novembre del 2017 in un club di Miami ha suonato per 25 ore e 30 minuti senza mai fermarsi. Questo evento gli ha fatto raggiungere non solo il suo record personale ma anche un record totale su Miami. Capriati si è spesso esibito anche in molti club a Ibiza.

Negli ultimi giorni si sta molto parlando di lui, questa volta però non per il suo talento come deejay. In seguito ad un’accesa lite avvenuta tra le mura domestiche per futili motivi, il padre lo ha accoltellato all’addome con un coltello da cucina. Joseph Capriati è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Caserta, il padre di 66 anni è stato invece arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Joseph Capriati da qualche anno viveva in Spagna, negli ultimi mesi a causa della Pandemia era però tornato a vivere a Caserta a casa dei suoi genitori.

Sara Fonte

