Elisir d’amore, Opera di Donizzetti in onda su Rai 5

Andrà in onda su rai 5 un’opera di Gaetano Donizzetti, ovvero l’elisir d’amore. È questo però un allestimento diverso, più divertente, firmato da Damiano Michieletto e messo in scena al Macerata Opera Festival nel 2018.

L’impegno dell’autore è stato quello di trasportare sul palco in modo diverso ed encomiabile, le relazioni tra i personaggi liberando la storia di quei toni austeri ed antiquati tipici delle varie messe in scena.

La trama

La storia si consuma su una spiaggia, durante una giornata al mare. Protagonista è Nemorino, un bagnino imbranato ma follemente innamorato di Adina, la più desiderata della spiaggia, proprietaria di un chiosco che porta il suo nome e nel quale lavora Giannetta.

L’opera è stata rivisitata in chiave leggera, comica, per fare divertire lo spettatore.

Il cast

Il cast è un mix di star come Mariangela Sicilia nel ruolo di Adina, o come John Osborn chd debutta come Nemorino, e poi ancora Iurii Samoilov (Belcore) e Alex Esposito (Dulcamara); nel ruolo di Giannetta, Francesca Benitez. Il Coro ?quelko Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui