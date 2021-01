Giselle coreografato da Coralli e Perrot in onda su Rai 5

Giselle è un romantico balletto che ha rappresentato sempre l’eccellenza per il mondo dell’etoile. E questa messa in onda su Rai 5 ha una portata ancora più esilarante.

Info su Giselle

Sarà infatti messa in onda la storica coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot messa in scena alla Scala nel 2015. Oggi ritenuto la massima espressione del balletto, nello spettacolo potrai vedere nei ruoli principali, la coppia star della danza internazionale Roberto Bolle e Svetlana Zakharova.

Cast e personaggi

Per il cast, con i protagonisti succitati troveremo Vittorio D’amato (Hilarion), Francisco Sedeno (Duca di Courland), Flavia Vallone (Principessa Bathilde) Annalisa Masciocchi (madre di Giselle), Sophie Sarrote e Antonino Sutera nel passo a due (contadini). Sul podio David Coleman.

Nel backstage sono impegnatoiAleksandr Benois per costumi e scene mentre per la regia televisiva c’è Tina Protasoni.

Durante lo spettacolo si vivono improvvise variazioni in scena, grazie anche ai passi di coreografie eccelse. Ma il pezzo forte è rappresentato da un intenso struggente passo a due finale dei protagonisti.

Si tratta di una splendida storia d’amore, con situazioni critiche tipo tradimento e redenzione in cui Giselle torna in vita, si struggente per amore e salva il suo amante fedifrago.

