Serie TV, tutte le serie in uscita a gennaio 2021

Come ogni mese, ma stavolta con una decina di giorni di ritardo, parliamo delle serie tv in uscita.

Di seguito, quindi, le principali (ché non abbiamo la certezza siano tutte) serie tv in uscita a gennaio 2021.

La lista comprende tutte le principali piattaforme / canali dedicati esistenti (da Netflix a Sky Atlantic, passando per Disney+, Amazon Prime Video e Starzplay – senza dimenticare i canali Rai).

Per ogni singola serie tv, da dopo il 10 gennaio (ché, nostra colpa, facciamo uscire il pezzo proprio il 10 gennaio), verrà prodotta una scheda con anticipazioni legate alla storia e resoconti legati alla trama.

Collegatevi quindi con costanza su NonSolo.TV!

Venerdì 1 gennaio: Monarca, stagione 2, Netflix

Venerdì 1 gennaio: Cobra Kai, stagione 3, Netflix

Domenica 3 gennaio: The Stand, miniserie, Starzplay

Giovedì 7 gennaio: Balthazar, stagione 3, Fox Crime

Venerdì 8 gennaio: Lupin, stagione 1, Netflix

Venerdì 8 gennaio: Dickinson, stagione 2, Apple TV+

Venerdì 8 gennaio: The Good Doctor, stagione 4, Rai 2

Venerdì 8 gennaio: The Undoing, stagione 1, Sky Atlantic/NOW TV

Sabato 9 gennaio: FBI, stagione 2 (episodi dal 13 in poi), Rai 2

Sabato 9 gennaio: Blue Bloods, stagione 10 (episodi dal 4 in poi), Rai 2

Domenica 10 gennaio: Magnum P.I., stagione 3, Fox

Domenica 10 gennaio: Brooklyn Nine-Nine, stagione 6, Netflix

Lunedì 11 gennaio: American Gods, stagione 3, Amazon Prime Video

Lunedì 11 gennaio: L.A.’s Finest, stagione 2, Fox

Martedì 12 gennaio: Station 19, stagione 4, Fox

Giovedì 14 gennaio: For Life, stagione 1, Rai 4

Giovedì 14 gennaio: Grantchester, stagione 5, Giallo

Venerdì 15 gennaio: Servant, stagione 2, Apple TV+

Venerdì 15 gennaio: WandaVision, stagione 1, Disney+

Venerdì 15 gennaio: Disincanto, parte 3, Netflix

Sabato 16 gennaio: A Discovery of Witches, stagione 2, Sky Atlantic/NOW TV

Lunedì 18 gennaio: Baghdad Central, stagione 1, Sky Atlantic/NOW TV

Mercoledì 20 gennaio: Beforeigners, stagione 1, RaiPlay

Giovedì 21 gennaio: Chiami Il Mio Agente, stagione 4, Netflix

Venerdì 22 gennaio: Losing Alice, stagione 1, Apple TV+

Venerdì 22 gennaio: Fate: The Winx Saga, stagione 1, Netflix

Venerdì 22 gennaio: Star Trek: Lower Decks, stagione 1, Amazon Prime Video

Lunedì 25 gennaio: Prodigal Son, stagione 2, Premium Crime

Lunedì 25 gennaio: Euphoria: Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob – Parte Due: Jules, episodio speciale, Sky Atlantic/NOW TV

Martedì 26 gennaio: Snowpiercer, stagione 2, Netflix [Episodi settimanali]

Martedì 26 gennaio: The Bold Type, stagione 4, Premium Stories

Mercoledì 27 gennaio: 50M2, stagione 1, Netflix

Mercoledì 27 gennaio: Bonding, stagione 2, Netflix

Venerdì 29 gennaio: Yellowstone, stagione 3, Sky Atlantic/NOW TV

