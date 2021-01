Anticipazioni Una vita dall’11 al 17 gennaio 2021: Felipe chiede a Marcia di sposarlo

Le anticipazioni di “Una vita” dall’11 al 17 gennaio 2021.

Nella puntata di lunedì 11 gennaio 2021, Marcia viene sottoposta ad una delicata operazione e Genoveva riunisce i vicini per pregare per la guarigione della donna. In realtà, la Salmeron vuole guadagnarsi la benevolenza dei vicini e di Felipe, ma è stata a contattare il luminare della chirurgia che ha eseguito l’intervento su Marcia.

Nella puntata di martedì 12 gennaio 2021, dopo una lunga operazione, Marcia viene riportata in camera e Felipe la vede, finalmente, riaprire gli occhi.

Nella puntata di mercoledì 13 gennaio 2021, dopo l’intervento, Marcia apre gli occhi e sembra riprendersi completamente. Tutti gli abitanti del quartiere provano gratitudine per Genoveva, ma Ursula non sembra invece cadere nel tranello della Salmeron.

Nella puntata di giovedì 14 gennaio 2021, grazie a Liberto, Felipe riesce a recuperare un anello di fidanzamento e chiede a Marcia di sposarlo.

Nella puntata di venerdì 15 gennaio 2021, Susana è arrabbiata con Rosina per avere insistito nell’organizzare appuntamenti romantici con Armando. Successivamente l’uomo invita l’ex sarta e Felicia alla mostra di un pittore, suo conoscente.

Nella puntata di domenica 17 gennaio 2021, Genoveva propone a Felipe di far sistemare Marcia in casa con lei, ma lui rifiuta perché non si fida di Ursula.

Maria Rita Gagliardi

