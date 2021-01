Cotto e Mangiato ricetta 11 gennaio 2021: tortino radicchio e patate

La prima ricetta della settimana è un tortino radicchio e patate. Vediamo come Tessa nella cucina di Cotto e Mangiato ha preparato questo piatto.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

350 grammi di radicchio

Mezza cipolla

400 grammi di patate

150 grammi di formaggio pasta semi dura

Formaggio grattugiato

Pangrattato

Procedimento

Tagliare il radicchio e appassire in padella con olio e cipolla. In ultimo aggiungere un po’ di aceto balsamico. Affettare molto sottilmente le patate con una mandolina, e iniziare a fare il tortino. In un ruoto con cerniera mettere la base di pangrattato poi strato di patate, strato di radicchio, formaggio semi duro e formaggio grattugiato. Continuare così fino alla fine ricordando che l’ultimo strato deve essere di radicchio e formaggio grattugiato. Infornare a 200 gradi per una trentina di minuti dunque servire caldo.

