Uomini e Donne, oggi: lacrime in studio per l’esterna di Davide e Chiara, Beatrice va via piangendo

L’esterna tra Davide e Chiara emoziona tutti in studio, Beatrice Buonocore non reagisce bene e lascia lo studio in lacrime

Inizia oggi una nuova settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Una speciale esterna farà commuovere tutti in studio. Quale? Quella di Davide Donadei e Chiara Rabbi. La giovane corteggiatrice ha organizzato una bellissima ed emozionante sorpresa a Davide, tramite un video ha fatto proiettare la camera del tronista.

In studio in molti non riescono a trattenere le lacrime, anche Gianni Sperti si emoziona per l’esterna di Davide e Chiara. Vedendo l’esterna e l’emozione provata dai presenti Beatrice Buonocore non reagisce per niente bene, visibilmente turbata decide infatti di lasciare lo studio piangendo. Il tronista pensa che l’atteggiamento della ragazza sia infantile, all’inizio infatti non le corre dietro. Dopo un po’, però, cambia idea e decide di raggiungerla per convincerla a tornare in studio.

Si passa poi a Sophie Codegoni, la giovane e bellissima tronista è uscita con Antonio e Giorgio. In studio confessa di aver perdonato Matteo, vuole infatti continuare la loro conoscenza senza rancori. Il corteggiatore fino ad ora è sempre stato amato e sostenuto dal pubblico, aveva però ricevuto molte critiche dopo aver ammesso che il suo sarebbe stato un no se la tronista lo avesse scelto in quel momento. Dopo ciò che è successo tra loro nell’ultimo periodo il corteggiatore decide di farle una sorpresa per farsi perdonare.

Sara Fonte

