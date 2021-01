Vaccino Covid per entrare il birreria: la provocazione di un gestore di Cuneo per poter riaprire

Vaccino Covid per poter entrare a prendere una birra al volo. La provocazione arriva da un gestore di Cuneo, esasperato dal fatto di dover chiudere e riaprire la sua birreria in base agli aggiornamenti dei vari decreti.

L’uomo non vuole attaccare i No-Vax, ma semplicemente tornare a lavorare. Così, ha pensato a questa idea, ovvero quella di far entrare nel locale solo chi ha già fatto il vaccino.

In realtà, sono tante le attività che stanno pensando di utilizzare il vaccino come patentino sanitario. Le compagnie aeree, i gestori di navi da crociera e alcune realtà stanche delle chiusure ci stanno già pensando.

Così, il gestore della birreria di Cuneo vorrebbe creare un ambiente senza restrizioni.

Si potrà entrare solo se vaccinati: lo si potrà dimostrare tramite un’app con Qr code scansionabile all’ingresso del locale per poter poi trascorrere una serata in tranquillità, mangiando, bevendo, ascoltando buona musica in totale sicurezza e rispetto altrui

Michele Trapani, titolare birreria