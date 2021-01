Zoe Cristofoli e la “tenera amicizia” con Boateng: lo scoop di Dandolo sulla fidanzata di Theo Hernandez

Zoe Cristofoli amica speciale, sta seminando gossip in questi giorni. La seducente influencer da Dubai incanta tutti con un saluto rovente in bikini, pubblicato sul suo profilo Instagram. Gli altri stanno a guardare, che diranno gli altri interessati?

Zoe Cristofoli amica speciale: il triangolo non va più di moda!

La famosa canzone che ha Dato molta fama a Renato Zero, sembra ormai in disuso. Zoe Cristofoli, l’influencer che salta da Dubai e posta su Instagram pose, decisamente hot, ha trovato un amico speciale.

C’è del tenero fra Kevin Prince Boateng e Zoe Cristofoli, ma non oltre un’amicizia speciale. L’affascinante e bella modella, super tatuata, l’amore lo ha già trovato.

Zoe fa coppia fissa con Theo Hernandez. Dandolo, il giornalista che sul settimanale “OGGI” è esperto in gossip, cerca di fare luce, che scoprirà?

Zoe Cristofoli e il suo groviglio armonioso

A quanto pare, Boatering oltre a essersi di recente trasferito al Monza, in Serie B, sarebbe in ottimi rapporti con la modella tutta curve e tatuaggi, Zoe Cristofoli.

“Il calciatore – come scrive Dandolo e si legge sul settimanale Oggi – ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con la 24enne”. Theo Hernandez, terzino sinistro francese di proprietà del Milan, è invece il partner della Cristofoli.

L’influencer è la fidanzata del milanista, oltre che a essere stata un’ex di Corona. Il suo amore con Theo Hernandez non sembra in crisi, mentre Boateng si è da poco lasciato con Melissa Satta, per la seconda volta.

Melissa Satta rimane sola

L’ex coppia ha avuto un figlio, il piccolo Maddox, e l’ex velina ha ribadito, più volte negli ultimi giorni di essere single e di non avere alcuna relazione, preferendo restare da sola in questo periodo.

Intanto il centrocampista offensivo del Monza si è avvicinato molto a Zoe Cristofoli, nessuno dei due ha mai confermato l’amore, nemmeno attraverso i social.

Oggi, o meglio il giornalista esperto in intrecci amorosi Alberto Dandolo ha parlato di un’amicizia molto forte. Si legge: “Il Boa ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con Zoe Cristofoli”. Dandolo avrà la vista lunga?.

Melissa Satta, alla fine del 2020 ha messo fine per l’ennesima volta alla sua storia d’amore con Boateng, dopo una prima separazione e un riavvicinamento breve.

La Satta ha confermato, da poco, di essere sola e di non avere una relazione corso. Intende stare da sola. Alla fine cosa dovrebbero pensare Boatering e la sua amica speciale?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui