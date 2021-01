Ecco chi è Matilde Pacelli, la figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, coppia nata al Grande Fratello Vip nel 2004

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno partecipato in passato alla quarta edizione del Grande Fratello andata in onda nel 2004. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa più spiata d’Italia, da quel momento non si sono più separati.

Più innamorati e felici che mai nel 2005 decisero di convolare a nozze, dal loro meraviglioso amore sono nati due figli, Matilde e Tancredi. Ad oggi Ascanio e Katia continuano a mostrarsi più affiatati e innamorati che mai. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni hanno fatto sapere che si amano ancora come il primo giorno, spesso litigano pesantemente ma fanno subito pace.

Sui social i due si mostrano spesso insieme, in molte foto compaiono anche i loro meravigliosi figli. In moltissimi hanno notato che la figlia Matilde sta diventando sempre più bella, incredibile è la somiglianza con la madre.

Conosciamo meglio la figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Si chiama Matilde Pacelli ed è nata a Roma il 12 novembre 2007. Da poco la giovane ragazza ha compiuto 13 anni ma è già bellissima come la madre.

L’ex gieffina di recente ha accolto il nuovo anno postando su Instagram una foto di famiglia, moltissimi hanno rivolto affettuosi complimenti alla figlia Matilde. Tra i vari commenti si legge: “Auguri Ragazzi e Katia complimenti per la tua Matilda sta tirando fuori tutta la sua bellezza, tutta sua mamma”, “Stupendi tutti ma Matilda è davvero strepitosa”.

Matilde Pacelli grazie alla visibilità dei suoi genitori è già molto nota e seguita sui social. Oggi sul suo profilo Instagram vanta 15.5mila follower.

Sara Fonte

