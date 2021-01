Elon Musk e Tom Cruise per riprese dallo spazio. Il volo per l’attore è previsto per Ottobre 2021

Elon Musk ha messo a disposizione di Tom Cruise e del suo staff un razzo per girare parte di un nuovo film direttamente dallo spazio.

Può sembrare una fake news, ma non è così. Niente è impossibile al patron della Tesla, che da moltissimo tempo ha anche altri progetti riferiti all’universo e allo spazio in genere.

Il volo è stato programmato per ottobre del 2021. La missione dell’attore e del suo staff (ci sarà anche il regista Doug Liman) era già stata annunciata dal responsabile della Nasa Jim Bridenstine.

Come farà Tom Cruise ad andare nello spazio? Con un razzo di Elon Musk!

Per l’occasione, Elon Musk ha messo a disposizione il razzo SpaceX. Il razzo porterà fuori dall’orbita la capsula Crew Dragon, dove ci saranno Cruise e la troupe.

La spedizione si chiamerà AX-1. Il viaggio dovrebbe costare 200 milioni di dollari e dovrebbe durare all’incirca 10 giorni.

Al momento, Tom Cruise sta lavorando a Mission Impossible 7 e 8 e a un sequel di Top Gun (uscita prevista per questa ultima pellicola il 2021). Le riprese dei due Mission Impossible hanno avuto contrattempi per via della pandemia.

Per Musk, invece, l’obiettivo è realizzare una città su Marte.

