GF Vip, Marzano lancia un indizio su due ex gieffini: “Due uomini si piacciono, le iniziali? U e E”

L’influencer ha rivelato qualche indizio sulla presunta coppia che si sarebbe formata dopo il GF Vip: sarebbero due uomini con iniziali U e E

Nella puntata di Mattino 5 del 12 gennaio, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha lanciato un’indiscrezione bomba su due ex gieffini eliminati. Stando alle parole del paparazzo, i due si sarebbero innamorati all’interno della Casa del GF Vip 5. Alajmo inoltre ha dato un altro indizio: i due formerebbero la presunta coppia “assurda”. Secondo gli ospiti presenti in studio, hanno ipotizzato che si trattasse di un uomo e una donna, ma la realtà, pare essere ben diversa.

A rivelare qualche dettagli in più sullo scoop, è stata Deianira Marzano che ha rivelato tramite Instagram Stories: “Io lo sapevo perché mi è stato detto da uno dei due. Diciamo, ci sono state delle effusioni affettuose sotto le coperte, che noi non abbiamo visto”.

Qualche ora più tardi, l’influecer è tornata sulla questione svelando qualche dettagli in più sulla presunta coppia: “Sono due uomini che si piacciono”. La Marzano inoltre ha rivelato anche le iniziali dei due ex gieffini, ovvero U ed E. Infine, ha tirato in ballo Mario Ermito, poiché avrebbe dormito in compagnia di Giacomo Urtis.

Insomma, che siano proprio loro i due ex gieffini che avrebbero iniziato una conoscenza amorosa? Chissà. Nel frattempo sul web, sono partiti i toto nomi e ipotesi.

raga quindi se è vera la storia tra Urtis e Ermito allora credo che l'astio tra Mario e Tommaso sua dovuto a qualcosa che non sappiamo #tzvip — Ale? (@itsal3ssx) January 12, 2021

Non ci rimane che attendere delle conferme o smentite da parte dei due diretti interessati.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui