Taylor Mega contro Gregoraci da Dubai al GF Vip: “Come è possibile che mandino a f***o la quarantena?”

L’influencer friulana ha criticato Gregoraci, che dopo aver trascorso le vacanze a Dubai, si è presentata in tv saltando la quarantena

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, si è presentata Elisabetta Gregoraci nella Casa. La soubrette calabrese ha avuto un confronto faccia a faccia prima con Giulia Salemi e poi con Pierpaolo Pretelli per chiarire meglio la situazione. Gregoraci ha spiegato a Giulia che può vivere tranquillamente la sua esperienza con Pretelli, poiché lo considera soltanto un amico con cui ha vissuto dei bei momenti durante il suo percorso nel reality.

E’ sorto però un dubbio: pare che la conduttrice di Battiti Live si sia presentata in tv, saltando la quarantena dopo le vacanze trascorse a Dubai, meta turistica di molti vip ed influencer. Ad accorgersene, è stata Taylor Mega che ha scritto tramite le sue Instagram Stories: “Ma io mi chiedo… Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Com’è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv e mandino a f*** la quarantena? Vabbé. Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone”.

L’influencer classe 1993 ha poi aggiunto: “Quindi, io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo, posso uscire come se niente fosse? No chiedo perché sono confusa”.

Insomma, sarà stato davvero così? Non resta che attendere altri chiarimenti riguardo alla situazione.

