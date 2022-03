Maria Stuarda edizione 2008 in onda su RAI 5

Maria Stuarda è l’opera proposta da Rai 5 nell’edizione del 2008. Si tratta della versione diretta da Pier Luigi Pizzi e messa in scena presso il Teatro della Scala.

Trama

Di cosa di parla l’opera che vedremo nella mattinata di rai 5? Fatta prigioniera in Inghilterra, Maria Stuarda viene messa al gabbio con l’accusa di omicidio ai danni del marito Darnley. In realtà è innocente perché dietro l’assassino di Darnley si nasconde nasconde altro, e un motivo prettamente politico. Infatti la verità è che Maria è stata fatta fuori per aver avanzato pretese sul trono di Inghilterra, di appartenenza alla regina Elisabetta I. Quest’ultima non riesce a decidere se risparmiarla o condannarlo a morte. Ma proprio conscia della sua innocenza e di come sia stata incastrata Maria spera di poter ricevere grazia.

Cast

Nella versione di Maria Stuarda che verrà messa in onda nella giornata di giovedì nell’allestimento diretto da Pier Luigi Pizzi nel 2008 al Teatro alla Scala troviamo i seguente cast. La protagonista è interpretata da Anna Caterina Antonacci. Al suo fianco troviamo tra le altre cose Mariella Devia. Si esibisce l’orchestra e il Coro del Teatro alla Scala. A dirigere l’orchestra il maestro Antonino Fogliani. La regia televisiva è di Carlo Tagliabue.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui