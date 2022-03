“Cambio numero 12 volte all’anno”: il tormento di Carolina Stramare

Nata nel 1999 a Genova, è stata Miss Italia 2019.

Parliamo di Carolina Stramare, che ha ottenuto maggiore ribalta negli ultimi tempi per questioni professionali (è divenuta volto di Helbiz Live ed ha affiancato Enrico Papi nella conduzione di due puntate di ‘Scherzi a a Parte’) e non solo: molto si è scritto di lei per una sua presunta relazione con il calciatore della Juventus Dusan Vlahovic (appena appena uscito dalla Champions League dopo l’umiliante 3-0 subito dal Villarreal).

E se le voci continuano a girare, la Stramare ha fatto notizia stavolta per una denuncia pubblica effettuata attraverso una storia sui social.

Una storia davvero agghiacciante – legata ad uno stalker che le manda messaggi inquietanti (del tenore “so dove abiti”) costringendola puntualmente a cambiare numero.

E così la showgirl e modella ha raccontato: “Ho una fortissima calamita per questa categoria di psicopatici. Io ormai sono abituata a cambiare numero di telefono 12 volte l’anno. Ogni volta che cambio casa metto telecamere e allarmi. Ci sono abituata anche se mi scoccia, a volte non ricordo l’ultimo numero”.

La Stamare appare comunque abbastanza serena dinnanzi a questa scocciatura e al momento vive in un condominio a Milano dove si trova perfettamente al sicuro.

