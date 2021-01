Avengers 5: ci sarà una nuova fase per l’MCU? Ecco cosa ha detto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in proposito

Avengers 5 potrebbe essere una realtà, anche se ci vorrà molto tempo. A dirlo è Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios.

La notizia ha fatto subito il giro del Web. Infatti, ecco cosa ha detto nei dettagli il presidente.

Ci dobbiamo ancora pensare ma dovremmo dare un sì, a un certo punto Kevin Feige

Secondo i ben informati, con “Sì” si intende che il presidente dovrà dare un punto fermo con i creativi del team per capire come fare un Avengers 5 e quando farlo.

Infatti, la Fase 4 ha subìto un rallentamento importante per via della pandemia. In più, mai come stavolta fioccano le serie tv collegate all’universo Marvel.

Nel caso specifico della Fase 4, parliamo di Wandavision, Loki e della serie di Falcon & Winter Soldier.

L’ultimo Avengers, Endgame, ha guadagnato 3 miliardi di dollari nel mondo, ma mancano ancora quasi tutte le pellicole della Fase 4.

La risposta all’intervista di Feige ha, però, scatenato i social in tutto il mondo.

