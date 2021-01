Una vacanza libertina in un resort tra scambisti e nudisti: la testimonial è Malena. E il Covid?

L’emergenza sanitaria sembra ancora lontana dal terminare, anche se la campagna di vaccinazione dovrebbe portare ad una situazione molto più gestibile entro la prossima estate.

Anche per questo sono in molti ad organizzarsi per i mesi caldi, convinti che già dal mese di giugno si potrà vivere in condizioni di seminormalità. Ipotesi che per gli scienziati appare fin troppo ottimistica, ma evidentemente non lo è per un resort campano, che sta organizzando una vacanza di 5 giorni dedicata interamente al godimento.

Per diffondere ancora meglio l’evento, questo misterioso resort ha scelto come testimonial nientemeno che Malena, nota pornostar, che ha parlato proprio di questa vacanza tra scambisti, nudisti e naturisti.

L’evento si terrà dal 29 maggio al 2 giugno, e chiaramente non viene fatto alcun riferimento ad eventuali norme anti-Covid. Difficile immaginare che per quella data si potrà stare senza i dispositivi di protezione.

Il progetto, che prende il nome di “Desnuda – la vera vacanza libertina italiana”, è stato lanciato da un avvocato e imprenditore molto noto nel Cilento, in quanto titolare di alcune strutture ricettive nella zona: lo riporta il sito infocilento.it. Al momento la località esatta dove si svolgerà la vacanza libertina (sempre se non verrà vietata perchè in contrasto con le norme anti-Covid) è completamente top secret.

