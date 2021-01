Chi è Walter Delogu, padre di Andrea e protagonista di Sanpa

Sta avendo sempre più successo Andrea Delogu, stimata conduttrice televisiva che si è fatta notare la scorsa estate con la conduzione de “La Vita in Diretta” ed è ora diventata popolarissima per la testimonianza nel documentario Sanpa, in onda su Netflix, dove viene raccontata la storia della Comunità di recupero di San Patrignano.

Andrea Delogu è nata proprio in quella Comunità, il 23 maggio 1982, dove i suoi genitori si erano fatti ricoverare per combattere la dipendenza dalle droghe.

Il papà di Andrea è Walter Delogu, anche lui autore di una testimonianza molto toccante che affronta gli anni passati a San Patrignano, tra dipendenze e abusi di potere. Delogu si è affidato completamente alle terapie di Muccioli e oggi è un uomo completamente estraneo ad ogni tipo di dipendenza.

Proprio a San Patrignano è nato l’amore tra Walter e Titti Peverelli, che ha portato alla nascita di Andrea.

Walter Delogu ha partecipato attivamente alla crescita della Comunità di recupero, assieme all’ideatore Vincenzo Muccioli. Oggi sembra completamente ristabilito, e mantiene un ottimo rapporto sia con sua figlia Andrea che con suo genero, l’attore Francesco Montanari, con cui la conduttrice è sposata ormai da diversi anni.

Nel suo romanzo “Il braccio destro”, scritto insieme al penalista Davide Grassi, Walter Delogu afferma che quella parte della sua vita è sepolta per sempre, “ma è comunque parte di me e mi ha reso l’uomo che sono oggi”.

