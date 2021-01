I viaggi di Reims di Rossini in onda su Rai 5

L’Opera di Roma ha accolto per la prima volta “Il viaggio a Reims” di Gioachino Rossini. Si tratta di un particolare allestimento posto in essere da Damiano Michieletto proveniente dalla De Nationale Opera di Amsterdam, con Stefano Montanari sul podio.

La trama

Parliamo di un’opera che si discosta dal solito concetto di drammaturgia ma la cui storia viene raccontata in chiave divertente o brillante. La storia è ambientata in un museo alla vigilia dell’inaugurazione di una mostra. Ogni partecipante si sente entusiasta dell’evento a cui deve assistere, c’è Madama Cortese che è la direttrice del Museo, in compagnia di personaggi storici, appartenenti ai dipinti esposti nel museo. A dare uno scossone alla vicenda l’arrivo di una tela sull’incoronazione di Carlo X a re di Francia.

Cast

Per il cast, salgono sul palco sono Mariangela Sicilia (Corinna), Anna Goryachova (La Marchesa Melibea), Maria Grazia Schiavo (La Contessa di Folleville), Francesca Dotto (Madama Cortese), Juan Francisco Gatell (Il Cavaliere Belfiore), Levy Sekgapane (Il Conte di Libenskof), Adrian Sâmpetrean (Lord Sidney), Nicola Ulivieri (Don Profondo), Bruno De Simone (Il Barone di Trombonok) e Simone Del Savio (Don Alvaro).

