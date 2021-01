Made in Italy: il cast, trama e curiosità sulla fiction sulla moda italiana

La prima serie dei grandi stilisti italiani: tra i protagonisti Margherita Buy, Marco Bocci, Raoul Bova e molti altri

Mercoledì sera 13 gennaio alle ore 21:40 è partita la serie Made in Italy, un racconto sulla moda italiani. Ambientata nella Milano degli anni ’70, la serie si concentra sulla vicenda di una giovane giornalista di moda, Irene Mastrangelo che emigra dal Sud Italia e riesce a realizzarsi entrando nella rivista Appeal. Attraverso un percorso di crescita, Irene riproduce il percorso dei più grandi stilisti italiani. Al centro del racconto, c’è anche la rivendicazione femminile, la droga, la violenza del terrorismo e la nascita dei primi movimenti LGBT.

Il cast e i personaggi

Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo. Nata nel 1995, ex modella italiana alla prima esperienza da attrice protagonista. Nel cast è presente anche Fiammetta Cicogna, attrice della serie Doc Nelle tue mani, interprete di Monica Massimello.

Maurizio Lastrico, ex comico genovese di Zelig, diventato noto grazie al suo personaggio del pm in Don Matteo. In questa serie, interpreta Filippo Cerasi. E’ presente inoltre l’allettante imprenditore tessile Davide Frangi, intrepretato da Andrea Bosca, uno degli attori più stimati della fiction italiana. E’ conosciuto infatti per aver recitato in Si può fare, Raccontami, Magnifica presenza, Romanzo famigliare, Noi credevamo, La porta rossa, Gli sfiorati e Quantico.

Non mancano inoltre gli attori più noti della scena italiana, tra cui Marco Bocci nei panni di John Sassi, Raoul Bova che sarà Giorgio Armani, Margherita Buy nel ruolo di Rita Pasini, Claudia Pandolfi ( Rosita Missoni), Enrico Lo Verso, che sarà Ottavio Missoni, Stefania Rocca nei panni di Krizia e Nicoletta Romanoff (Raffaella Curriel). E’ presente anche l’ex modella Eva Riccobono, che interpreta il ruolo di Antonia La Tour.

Altri attori presenti, Nanni Bruschetta nei panni di Pasquale, papà di Irene. La madre della protagonista Giuseppina è interpretata da Anna Ferruzzo. Senza dimenticare Giuseppe Cederna (Armando Frattini), Francesco Di Raimondo (Diego), Valentina Carnelutti (Ludovica), Saul Nanni (Flavio), Sergio Albelli (Andrea Nava) e Gaetano Bruno nella parte di Walter Albini.

Produzione

La serie è stata creata da Camilla Nesbitt e scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli. Ha già avuto successo negli Stati Uniti, Russia, Canada, Portogallo, Cina, Spagna e in America Latina HBO Latin America).

La colonna sonora comprende le musiche di Carmelo Travia e Giuliano Taviani e altri brani come Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli e Bambola di Patty Pravo.

