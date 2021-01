For Life stagione 1 dal 14 gennaio su Rai 4: trama e cast

For Life: sta per iniziare la nuova serie tv che andrà in onda su Rai 4 dal prossimo 14 Gennaio.

La trama

For Life è la storia di Aaron Wallace, un ex direttore di night club, che viene messo in gabbia con l’accusa di traffico di stupefacenti, sebbene innocente. La sua unica colpa era stata quella di aiutare uno dei suoi più cari amici. Viene quindi condannato all’ergastolo non potendo nemmeno fare appello.

Una volta in prigione ammazza il suo tempo studiando legge nella speranza di diventare avvocato. Tutto per mettere insieme le prove che possano scagionarlo e di difendersi da solo. Ma il cammino verso la libertà è molto lungo. Nel mentre, per fare pratica, studia i casi dei suoi compagni di prigione e comincia ad aiutarli a difendersi.

Frattanto la moglie una volta capito che il marito non ha scampo si lega al migliore amico di Wallace. La figlia Jasmine invece è convinta dell’innocenza del padre e sostiene che un giorno riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Il cast completo

Circa il cast della serie tv For Life vedremo:

Indira Varma nel ruolo di Safiya Masry

Joy Bryant nel ruolo di Marie Wallace

Dorian Missick nel ruolo di Jamal Bishop

Tyla Harris nel ruolo di – Jasmine Wallace

Timothy Busfield – Henry Roswell

Boris McGiver nel ruolo di Glen Maskins

Mary Stuart Masterson nel ruolo di Anya Harrison

Glenn Fleshler nel ruolo di Frank Foster

Nicholas Pinnock nel ruolo di Aaron Wallace

