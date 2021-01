The Purge, quando esce il quinto capitolo della saga (The Forever Purge)?

Abbiamo scritto qualche tempo or sono del fatto che non ci sarà una terza stagione della serie dedicata a The Purge ma – per i fan della saga – vi offriamo quest’oggi una ottima notizia.

Non è freschissima ma è comunque doveroso che la si riporti:

il quinto (ed ultimo) capitolo di The Purge uscirà il prossimo luglio.

Si intitolerà The Forever Purge e rappresenta il sequel di The Purge: Election Year, uscito nel 2016.

Questo quinto capitolo del franchise sarebbe dovuto già uscire lo scorso luglio ma, cause note contingenze, la data d’uscita del film distribuito da Universal Pictures è quindi slittata al prossimo luglio (al 9 luglio, per la precisione).

Al momento, non è stato diramato alcun trailer ufficiale né alcun teaser. Si sa che la storia è scritta dal solito James DeMonaco (colui il quale ha creato il franchise) e che reciteranno nel film Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin e Will Patton.

Negli scorsi giorni, inoltre, sono state rilasciate alcune immagini ed alcuni dettagli legati al plot.

In tal senso, vi lasciamo al video di uno YouTuber anglofono:

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui