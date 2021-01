Notizia bomba su Belen Rodgriguez incinta del secondo figlio

Belen Rodriguez presto appenderà un nuovo fiocco rosa o azzurro alla porta di casa, stupiti? La showgirl attende, a quanto sembra, il secondo figlio. Non è una bufala ma, di sicuro un recentissimo gossip-bomba. Sulla fonte non si discute, si tratta di Novella 2000.

Dalle pagine di Novella 2000: Belen Rodgriguez di nuovo mamma

Santiago, come Belen ha sempre desiderato, avrebbe dovuto avere un fratellino o una sorellina. Ecco accontentata la famosa sorella di Cecilia, dall’attuale fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese.

La notizia non passerà, di certo, inosservata. La fonte, infatti, non lascia dubbi. “Per prudenza useremo il condizionale, nell’attesa che solo i diretti interessati possono togliere”, si legge sull’edizione online del settimanale di gossip.

Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito.

Il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, durante la seconda passione, ritorno di fiamma, è diventato padre. Dopo il primo addio arrivato nel 2015 con un comunicato all’agenzia Ansa.

La seconda possibilità di Stefano e Belen

Stefano e Belen si erano dati una seconda possibilità e le cose sembravano andare molto bene. Il lockdown ha rovinato l’intesa. Non appena il paese è tornato senza alcuna limitazione, Stefano De Martino è tornato a Napoli.

Prima la registrazione delle puntata di Made in Sud, poi dopo molte indiscrezioni, è arrivata la conferma. Un primo flirt estivo di Belen con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, concluso presto.

L’amore con Antonino Spinalbese, parrucchiere classe 1995, conosciuto per motivi di lavoro ha colpito Belen. Antonino è un parrucchiere molto apprezzato, che appartiene al team Aldo Coppola nel salone di Via Garibaldi.

Spinalbese ha avuto una lunga storia d’amore con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino. Antonino e Belen sono insieme da diversi mesi e anche sui social, la showgirl argentina pubblica molte foto e dediche d’amore.

Indiscrezioni rivelano che la showgirl argentina sarebbe addirittura già al terzo mese di gravidanza. Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale dalla diretta interessata, ma a quanto riporta il settimanale “La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui