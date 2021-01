Uomini e Donne, oggi: Gemma delusa da Maurizio, c’è un’altra donna nella sua vita? Tina lo accusa

Gemma Galgani e Maurizio non hanno trascorso insieme le festività natalizie, Tina sospetta che lui abbia l’amante

Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, come spesso accade si parte da Gemma Galgani.

Al centro dello studio la dama parla della sua frequentazione con Maurizio, le cose tra loro non stanno andando come sperava. Lei avrebbe voluto trascorrere le festività natalizie con il cavaliere ma così non è stato. Non lo ha nemmeno sentito molto al telefono.

Nelle scorse settimane i due avevano rivelato di essersi lasciati travolgere dalla passione, Gemma Galgani diceva che l’uomo era molto presente ma durante le festività si sono un po’ allontanati. La dama torinese ha anche raccontato che Maurizio il 26 dicembre ha spento il telefono e si è fatto sentire solo il giorno successivo.

In studio Tina Cipollari fa sapere di avere alcuni sospetti sul cavaliere, a parer suo Maurizio potrebbe avere un’amante. La registrazione risale al 29 dicembre, il cavaliere nega di avere una relazione con un’altra donna così l’opinionista per metterlo alla prova lo invita a trascorrere il Capodanno con la Galgani.

Gemma Galgani in studio appare delusa, dice di non voler prendere nessuna iniziativa nei confronti di Maurizio, aspetta infatti che sia lui a proporle qualcosa. Il cavaliere dice alla dama che parleranno dopo la registrazione.

Stando alle anticipazioni nella puntata di oggi potremmo rivedere in studio Nicola e Jara. I due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, dove svelano di essere in attesa del loro secondo figlio.

Sara Fonte

