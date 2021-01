Antonella Elia, la Boccoli la attacca: “Non è vero che hai avuto un tumore”

Benedicta Boccoli si è scagliata dopo Antonella Elia dopo il suo confronto con Samantha De Grenet, la accusa di aver mentito

Si torna a parlare di Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Dopo il confronto avuto con Samantha De Grenet la Elia è finita nella bufera, tantissime sono state le critiche e le accuse contro di lei. A causa del suo duro atteggiamento la gieffina è scoppiata in lacrime nella casa più spiata d’Italia, Antonella le ha detto di essere ingrassata lei ha tirato fuori la storia della malattia.

Nella puntata andata in onda lunedì Alfonso Signorini le ha fatte confrontare di nuovo e si è scusato per ciò che è successo nella precedente puntata. Antonella Elia ci ha tenuto a precisare che non sapeva che era stata male. Queste le sue parole: “Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello.”

L’opinionista ha quindi rivelato che anche lei in passato è stata male. Ha continuato dicendo: “Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!”

La rivelazione di Antonella Elia ha spiazzato tutti perché fino ad ora non aveva mai confessato di aver lottato contro un tumore. Eppure nelle scorse ore Benedicta Boccoli ha smentito ciò che ha detto l’opinionista, ha detta sua non è vero che ha avuto un tumore. Questo è ciò che ha detto: “Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così.”

E ancora: “Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha.”

Benedicta Boccoli ha poi concluso dicendo: “Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.

Antonella Elia replicherà alle accuse della Boccoli? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

