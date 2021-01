Chi è Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti? La giovane ragazza è guarita dal tumore

Ecco chi è Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti ha svelato di aver lottato contro un tumore ed è guarita

Teresa Cherubini è nata il 13 dicembre 1998, è la figlia di Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti.

La figlia del noto ed amatissimo cantante è sempre stata molto timida, di lei non si sa molto perché ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori e dal mondo del gossip. Sappiamo che ha un grandissimo talento nel disegno, ha studiato in un college a New York, dove ha approfondito la sua arte del graphic novel. Sul suo profilo Instagram tantissime sono le foto dei suoi meravigliosi disegni.

Teresa Cherubini ha anche una grande passione per la letteratura fantasy. Non si sa invece nulla della sua vita privata, su Instagram posta solo scatti che mostrano i suoi disegni. Non sappiamo se sia single o impegnata sentimentalmente.

Ieri la figlia di Jovanotti ha rivelato a tutti di aver lottato contro un tumore, lo scorso luglio le hanno diagnosticato un tumore del sistema linfatico, un linfoma di Hodgkin, Nella didascalia del post pubblicato su Instagram la giovane ragazza ha raccontato che tutto è iniziato ad agosto 2019 con un prurito alle gambe. All’inizio non ha dato peso alla cosa, con il passare dei mesi però la situazione peggiorava.

A giugno 2020 il prurito lo aveva su tutto il corpo, faceva anche fatica a dormire. Dopo aver fatto alcuni controlli le hanno diagnosticato il tumore e ha svolto alcuni cicli di chemioterapia. I capelli non le erano caduti completamente ma il 9 dicembre ha deciso di rasarli come segno di un nuovo inizio.

Teresa Cherubini è guarita, lei stessa nel post ha scritto: “Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi.”

La figlia di Jovanotti ci ha tenuto a precisare che il sostegno e la vicinanza dei suoi genitori sono stati fondamentali nella sua lotta contro la malattia.

