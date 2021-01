GF Vip 5, Guenda Goria smentisce presunto flirt con Filippo Nardi

Guenda Goria, ospite a Mattino 5, ha smentito il gossip che la vedrebbe insieme a Filippo Nardi dopo il GF Vip

Nei giorni scorsi, è balzato un gossip su Guenda Goria che la vedrebbe legata a Filippo Nardi, una volta uscita dalla casa del GF Vip 5. Nella puntata di oggi 14 gennaio 2021 di Mattino 5, l’attrice e musicista è intervenuta per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale e per smentire il presunto flirt con il dj italo-inglese.

“Smentisco la relazione con Filippo Nardi“, ha affermato Guenda, rispondendo alla domanda di Federica Panicucci. “Ci siamo semplicemente incontrati per la prima volta in uno studio televisivo, dopo esserci parlati a telefono. Lui si è scusato personalmente dopo aver detto quelle dichiarazioni”, ha aggiunto poi l’attrice classe 1988. La padrona di casa ha incalzato chiedendo alla sua ospite la verità sull’indiscrezione riguardo ad un presunto appuntamento con Nardi. “Siamo usciti a prendere un caffé -ha replicato Guenda – E’ una cosa che faceva piacere anche a me perché avevo voglia di fare una passeggiata e lui mi ha proposto di prenderci un caffé”.

Riguardo ai nuovi attacchi social di Filippo a Maria Teresa Ruta, l’ex gieffina ha commentato: “Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra. Vorrei finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre”. Insomma, come replicherà Filippo alle dichiarazioni di Guenda? Non rimane che attendere.

