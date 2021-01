Grantchester stagione 5 dal 14 gennaio su Giallo: trama e cast

Torna su Giallo dal 14 Gennaio la serie tv Grantchester, giunta alla sua quinta stagione. Vediamo insieme anticipazioni su trama e cast.

La trama

Il giovane reverendo Will, si trova benissimo nel suo nuovo ruolo di vicario. Al suo fianco l’ispettore Geordie Keating che ha finalmente risolto i suoi problemi matrimoniali. Presto la loro armonia verrà interrotta dalla morte sospetta di un giovane in un college femminile, e dopo anche dalla vittima di un pirata della strada. Ecco che insieme Geordie e Will si trovano ad affrontare vari casi e verranno catapultati in una brutta storia che coinvolge un convento di suore.

A movimentare il tutto anche la giornalista Ellie Harding (Lauren Carse) da cui il reverendo sarà subito attratto, soprattutto per il suo carattere forte.

Il cast: attori e personaggi

Nel cast vedremo

James Norton nei panni di Will Davenport

Robson Green, nel ruolo di Geordie Keating.

Lauren Carse nei panni di Ellie Harding.

e Tessa Peake-Jones nei panni della devota signora Sylvia Maguire

Al Weaver interpreta nel ruolo del vice parroco Leonard Finch.

